山形新幹線は2日、倒木の撤去作業のため、上りのつばさが新庄～福島駅間で運転を見合わせていましたが、午後1時46分ごろ、最終的な安全確認が終了し、順次運転再開となりました。 山形新幹線は２日午前9時18分ごろ、上りつばさ128号が米沢市の板谷駅と福島市の庭坂駅の間で倒木を認め、停車したということです。乗客、乗務員にケガはありませんでした。この倒木の撤去作業のため、山形新幹線は上りが新庄～福島駅間で