訪問買取業者を装って美馬市の民家を訪れ、被害者が目を離した隙に指輪を盗んだとして、窃盗の疑いで徳島市の男が逮捕されました。逮捕されたのは、徳島市川内町の無職山田颯希容疑者22歳です。警察によりますと、山田容疑者は5月1日午前10時10分頃、美馬市脇町の民家から指輪6個 時価約88万円相当を盗んだ窃盗の疑いが持たれています。山田容疑者は訪問買取業者を装ってこの家を訪問。住人の70代女性から鑑定を装って指輪を預かり