●パドレス2−8ホワイトソックス○＜現地時間5月1日ペトコ・パーク＞シカゴ・ホワイトソックスが今季初の4連勝。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、メジャー単独トップの13号本塁打を放った。3点を先制した2回表、なおも二死一、三塁の好機で村上が第2打席を迎えると、フルカウントから先発右腕マルケスの失投となったナックルカーブを豪快に振り抜き、右中間スタンドへ打球速度111.1マイル（約178.