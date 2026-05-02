● パドレス 2−8 ホワイトソックス ○

＜現地時間5月1日 ペトコ・パーク＞

シカゴ・ホワイトソックスが今季初の4連勝。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、メジャー単独トップの13号本塁打を放った。

3点を先制した2回表、なおも二死一、三塁の好機で村上が第2打席を迎えると、フルカウントから先発右腕マルケスの失投となったナックルカーブを豪快に振り抜き、右中間スタンドへ打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、飛距離413フィート（約126メートル）の13号3ラン。一挙6点のビッグイニングを作り、試合の主導権を握った。

ホワイトソックスは新人左腕ノア・シュルツが6回無失点の好投で打線の援護に応え、今季2勝目をマーク。解消を収めたチームは借金を2に減らし、地区首位ガーディアンズまで1ゲーム差としている。

村上は3試合ぶりの一発を含む3打数1安打、3打点、2四球の活躍を収め、今季成績は打率.239、13本塁打、OPS.967にアップ。アメリカン・リーグ2位で並ぶアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、ヨーダン・アルバレス（アストロズ）に再び1本差をつけ、単独トップに浮上した。