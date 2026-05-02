トップアスリートとして戦い続ける池江璃花子を支えてきたのは、かけがえのない“出会い”だった――。1日に放送されたTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00〜)に、競泳選手の池江璃花子がゲスト出演。小学生時代からの親友・山本茉由佳さん、白血病との闘病中に隣の病室だった“まりさん”との絆を明かしたほか、2028年ロサンゼルスオリンピックへの思いも語った。池江璃花子番組では、池江の小学生時代からの競泳仲間で