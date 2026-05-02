山形県内でクマの目撃が相次いでいます。 【画像】はく製からわかるクマの恐ろしさ 今週は、上山市、酒田市、山辺町などで目撃が相次ぎました。 県は先月３０日、クマ出没警報を発令して、目撃があった場所へ不用意に近づかないことなどを呼びかけています。 ■去年を超える目撃件数 また、県によりますと、今年１月～４月のクマの目撃件数は合わせて８６件となりました。（４月２６日時点） 去年１月～４月の目