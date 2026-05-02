東京都中央区の商業施設「COREDO（コレド）日本橋」（中央区日本橋）を運営する三井不動産商業マネジメントは、日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業に伴う閉館日を10月15日と決めた。施設はいったん閉館したあと、再開発で新たに登場する新街区「東京ミッドタウン日本橋」の商業ゾーンとして2027年秋、リニューアルオープンする。【こちらも】日本橋の再開発、街区名称が「東京ミッドタウン日本橋」に2027年秋開業へCO