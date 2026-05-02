バイエルンの伊藤洋輝は名門に加入してからの２シーズン、度重なる怪我に悩まされて、コンスタントに出場機会を得られなかった。そんな状況もあり、今夏に放出される可能性もあるようだ。『Sports Boom』は「バイエルンのフロントは、イトウを『売却リスト』に載せてはいない。だが、新たなスカッド再構築のために、オファーに対してかなり前向きだ」と報じた。その日本代表DFを、なんとライバルの強豪ドルトムントが狙ってい