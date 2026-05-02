主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月1日（金）に放送された第2話では、余命宣告をされた主人公・高坂葵（白洲迅）が、今度は妻・美月（桜井日奈子）の不倫を知ってしまう展開が描かれた。葵が不信感をあらわにすると、美月は衝撃の言動をとり…。【映像】美月がベッドで葵を脱がしにかかり…◆「仲直りに久々にどうかな？」第2話では、葵の職場の後輩・岩崎一樹（