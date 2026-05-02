高梁警察署 2026年5月1日、高梁市の畑で畑仕事をしていた93歳の男性が耕運機に挟まれて死亡しました。 警察によりますと、男性は高梁市備中町西油野の自宅西側の畑で、午後2時ごろから家族3人で畑仕事を始め、ほかの2人とは離れた場所で、手押し式の耕運機を使って1人で畑を耕していました。4時20分ごろ、長男が男性の様子を見に行ったところ、耕運機の回転部分に下半身が挟まれた状態の男性を発見しました。病院へ