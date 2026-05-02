JRによりますと、強風の影響で、山形新幹線の一部列車に遅れが出たり、仙山線は午後２時ごろまで、山形～山寺、愛子～仙台で折り返し運転を実施しるということです。 JR東日本山形支店は午前8時30分現在の山形県内の列車の運行状況を発表しました。それによりますと、山形新幹線は東京～新庄で上下線で一部列車に遅れが出ています。奥羽本線は米沢～山形の上下線で一部列車に遅れや運休が出ています。山