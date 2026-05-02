フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、２００９年５月２日にがん性リンパ管症のため亡くなったロック歌手・忌野清志郎さん（享年５８）をしのんだ。命日を迎えたこの日に徳光さんは「この人が旅立ってから１７年の歳月が流れたんですね」とかみしめ、清志郎さんに「私、人間的に心つかまれた」としの