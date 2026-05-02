きょう5月2日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！☆「東大卒業式で熟成インタビューの旅！」2023年3月24日、卒業式で賑わう東京大学正門で東大卒業生たちにインタビューを敢行した。3年後の今年2026年3月24日、再び彼らにインタビューを行う。7年かけて東大を卒業したという男性は、在学中にアイドルとして活動していたという異色の経歴の持ち主。さらに、Google