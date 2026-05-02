丸山和のサイクルヒットにスタンドはもちろん、ベンチも沸いた(C)産経新聞社5月1日、ヤクルトの丸山和郁がプロ野球史上73人目（78度目）のサイクル安打を達成した。球団では2021年の塩見泰隆以来、8人目だ。「1番・右翼」でスタメン出場した丸山和は2回の第2打席で安打、4回の第4打席で三塁打、5回の第4打席で本塁打を放ち、サイクル安打にリーチをかける。【動画】史上73人目！ヤクルト丸山和郁がサイクルヒット達成した瞬間