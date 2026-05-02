「持ってる男」「昔の稲葉を思い出すぜ」ヤクルト5年目外野手のサイクル安打に冷めぬ熱狂！第1子誕生も報告 ファンは「この笑顔を守りたい」

丸山和のサイクルヒットにスタンドはもちろん、ベンチも沸いた(C)産経新聞社

5月1日、ヤクルトの丸山和郁がプロ野球史上73人目（78度目）のサイクル安打を達成した。球団では2021年の塩見泰隆以来、8人目だ。

「1番・右翼」でスタメン出場した丸山和は2回の第2打席で安打、4回の第4打席で三塁打、5回の第4打席で本塁打を放ち、サイクル安打にリーチをかける。

【動画】史上73人目！ヤクルト丸山和郁がサイクルヒット達成した瞬間の映像を見る

迎えた7回の第5打席では、1ストライクからの2球目、外角のスライダーを打ち上げる。打球は左中間への力のないフライとなったが、強風にも煽られ、飛び込んだレフトのグラブの先に落ちる。その間に俊足を飛ばし二塁へ到達、自身初のサイクル安打達成となった。

丸山和は二塁上でベンチに向かって両手を突き上げ、チームメイトも祝福。記念の花束を受け取った。

次の打席でも安打を放ち、1試合5安打を記録すると、2番を打つ岩田幸宏も5安打をマーク。1、2番の2人で10安打を放つ活躍を見せた。

SNS上ではファンから「まるちゃんおめでとー」「丸山の表情がたまらん」「昔の稲葉を思い出すぜ」「これを現地で見れたことが誇りです」「持ってる男だわ」「明日の上毛新聞楽しみです」（丸山は群馬県出身）「この丸山の笑顔を守りたい」と祝福の声が寄せられた。