千葉県在住の50代女性・Uさんがまだ幼い子供を育てていたころのことだ。【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に…その時、周りの反応はその日彼女は1歳の子供をベビーカーに乗せ、千葉から横浜まで出かけていた。そして目的地の駅で階段をおりようとしていると、2人の女性に話しかけられて......。＜Uさんからのおたより＞今から20年くらい前の事です。上の子が1歳の時、千葉から高速バスと電車で友人の住ん