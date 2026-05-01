山形県鶴岡市で去年８月、大型トラックが自転車に追突し、自転車に乗っていた男性が死亡した事故で、山形地方検察庁は先月２０日、トラックを運転していた６６歳の男を過失運転致死の罪で起訴しました。 過失運転致死の罪で起訴されたのは、新潟市の会社員の男（６６）です。 起訴状などによりますと、男は去年８月２８日の午前１時ごろ、大型トラックで鶴岡市茨新田の道路を運転していた際、前方左右をよく見ず、安全を十分確認