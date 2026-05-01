プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがDFの獲得を検討している。『TheGuardian』によると、ターゲットは同じくプレミアのウェストハムに所属するDFエル・ハッジ・マリック・ディウフ。セネガル出身で、ノルウェーとチェコを経由して2025年からウェストハムでプレイする左SBだ。今季のウェストハムではほとんどの試合で彼が左サイドのファーストチョイスとなっており、リーグ戦では28試合で5アシストを記録している。同メ