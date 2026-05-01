きょう午後、山形県山形市で、無免許で軽貨物自動車を運転したとして、６４歳の男が現行犯逮捕されました。 男は逮捕される前に事故を起こしていて、容疑を認めているということです。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市双月町に住むアルバイト従業員の男（６４）です。 警察によりますと、男はきょう午後１時３５分ごろ、山形市東原町一丁目の道路で、公安委員会の運転免許を受けないまま軽貨物自動車を運転