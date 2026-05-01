「藤沢市にある白旗神社の『義経藤』が透ける様に美しい」【美麗な透明感】あまりにも真っ白…藤沢・白旗神社の幻想的な「義経藤」2026年4月29日、そんな呟きと共に投稿された写真が、X上で話題となっている。白い花をびっしりと咲かせ、優雅に垂れ下がっている。藤の花というと多くの人が紫色をイメージするだろうが、白い花もあるようだ。「義経藤」と名付けられているらしいが、いったいなぜなのか。Xユーザーの「しみ」（