大人に混じり、真剣にお菓子を選ぶ子供たち。鳥取・日吉津村の大型ショッピングモールで、子供たちが「おつかい」に挑戦するイベントが行われました。撮影のスタッフが付き添い、「おつかい」の様子はリアルタイムで家族の元に届けられます。プレゼントするために選んだ商品をレジに持っていき、お会計もこなします。中には、泣き出してしまう子も。涙をぬぐい、決意の表情でおつかいを続けます。ピンクの手提げに商品を入れてもら