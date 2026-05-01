全国的に5月の嵐となった1日。岡山県で天気が急変しました。雨どいを流れているのは氷の粒“ひょう”です。岡山では午後1時半ごろ、直径6mmほどのひょうが降り、路面に白く積もりました。ひょうは観光名所の広島・尾道市でも…。ひょうがアスファルトを強くたたきつける様子も撮影されました。広島県では、雲の合間から青空ものぞく中、雷鳴がとどろくなど大気の状態が不安定となり、広い範囲でひょうが降りました。台風並みの暴風