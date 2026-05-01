那賀町の川口ダム湖上空では今、子どもの日を前にたくさんの鯉のぼりが泳いでいます。新緑の中、優雅に大空を舞う鯉のぼりを、私が「ある場所」から眺めてきました。 （宮下アナウンサー）「清流の町、那賀町と言えばアユとアマゴ、この時期にだけ現れる魚がいるんです。それがコレ！鯉のぼり」 この鯉のぼりは、那賀町大久保のもみじ川温泉が、ゴールデンウィークに訪れる人に楽しんでもらおうと、4