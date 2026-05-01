5月1日、県警察学校の初任科生が眉山を走って登る恒例の縦走訓練が行われ、若き警察官たちが仲間との絆を胸に精一杯、山を駆けあがりました。背中に覚悟の文字。握りこぶし。厳しい表情。（円陣）「入校して一か月。ケガなく同期全員で走り切りましょう」眉山縦走訓練に参加したのは、この春、県警察学校に入校した初任科生39人です。（ スタート号砲）「よーい、バン！」この訓練は、体力向上と仲間との連帯強化を目