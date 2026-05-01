なぜ猫のかゆみが性格を変えるのか？ 猫の皮膚病と聞くと、真っ先にアレルギーや寄生虫、感染症を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、実は猫の皮膚トラブルの一部は、ストレスや不安など“心の状態”と深く関係していることがわかってきました。たとえば「心因性皮膚炎」と呼ばれる疾患は、かゆみや脱毛のような皮膚症状の背景に精神的要因があるケースで、猫においても報告されています。 こうし