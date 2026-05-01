なぜ猫のかゆみが性格を変えるのか？

猫の皮膚病と聞くと、真っ先にアレルギーや寄生虫、感染症を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、実は猫の皮膚トラブルの一部は、ストレスや不安など“心の状態”と深く関係していることがわかってきました。たとえば「心因性皮膚炎」と呼ばれる疾患は、かゆみや脱毛のような皮膚症状の背景に精神的要因があるケースで、猫においても報告されています。

こうした心と皮膚のつながりは「サイコダーマトロジー」という分野で人間医療でも注目されており、皮膚と神経はもともと同じ胚葉（外胚葉）から発生するため、構造的にも生理的にも密接な関係にあるのです。猫においても同様に、慢性的なストレスや環境の変化によって、皮膚症状が引き起こされることがあります。

たとえば、新しい家族が増えた・引っ越しをした・飼い主と長時間離れたといった日常的な出来事が、猫にとっては大きなストレスになり、異常なグルーミング行動を誘発。これが「毛をむしる」「舐め壊す」「同じ箇所を何度もかく」などの自己損傷行動につながり、結果として脱毛や炎症、潰瘍などの皮膚病変を引き起こすことがあります。

「ただの癖」ではない、グルーミングの異常行動に潜む危険性

猫が自分の体を舐める「グルーミング」は本来、被毛の清潔を保ち、体温調整を助け、リラックスにもつながる重要な行動です。ところが、このグルーミングが過剰になると、単なる癖や気まぐれではなく、精神的な不安や身体的苦痛の表れである可能性があります。

心因性皮膚炎の代表的な症状には、「過剰な毛づくろい」「脱毛（特に腹部や内股など）」「皮膚の赤み」「かさぶた」「潰瘍」などがあり、行動面でも「イライラしやすい」「攻撃的になる」「無気力」「引きこもる」など、性格が変わったように見えるケースも珍しくありません。

また、グルーミングによって引き起こされる皮膚病変が新たな不快感や痛みをもたらし、さらなるストレスを誘発する「かゆみ-ストレス-かゆみ」の悪循環（itch-scratch cycle）に陥ることもあります。このような状態が続くと、猫は常に神経が過敏になり、小さな刺激にも過剰に反応するようになります。

さらにやっかいなのは、こうした異常行動が慢性化し、「最初のストレス要因が解消されても行動が続く」状態、いわゆる“強迫行動”へと進行することです。これはもはや単なるストレス反応ではなく、精神疾患に近い状態であり、専門的な対処が必要になります。

心と皮膚、両方を診る“総合的な治療”が必要

こうした“心が原因の皮膚病”を治療するには、単に皮膚に薬を塗ったり痒み止めを投与するだけでは不十分です。まず必要なのは、「心因性である」という前提のもと、行動・環境・身体のすべてを一体的に評価すること。これを怠ると、根本的な原因が見逃され、再発や慢性化を引き起こすリスクがあります。

診察では、詳細な問診（いつから、どこを、どのように掻くのか／飼い主や他のペットとの関係性／生活環境の変化／食事や遊びの質と頻度など）を通じて、猫の心理状態を把握します。飼い主には、動画の撮影や日記の記録を依頼することも有効です。皮膚の診察とあわせて、必要に応じて血液検査、アレルギー検査、画像診断などを行い、他の疾患を除外していきます。

治療のアプローチは、薬物療法（抗うつ薬や抗不安薬）、行動修正（環境改善、刺激の追加、遊びやスキンシップの増加）、皮膚の保護（エリザベスカラー、保湿ケア）などを組み合わせた“多角的アプローチ”が求められます。たとえば、抗うつ薬であればフルオキセチンやクロミプラミンなどが使用されることがありますが、必ず獣医師の判断のもと、安全性を考慮した投与が必要です。

また、飼い主が愛猫の「心の変化」に敏感になることも大切です。「よく毛をむしっているな」と感じたとき、それは皮膚ではなく“心”が発しているSOSかもしれません。猫は言葉でストレスを伝えることができないからこそ、行動や皮膚を通じたサインに私たちが気づいてあげる必要があるのです。

まとめ

猫のかゆみや脱毛の背後には、意外にも“心の不調”が潜んでいることがあります。皮膚だけでなく、性格や行動の変化にも目を向け、総合的にケアすることが猫の健やかな暮らしにつながります。

(獣医師提供：大西 一輝)