俳優の黒沢年雄（８２）が１日までに自身の公式ブログを更新。夢グループ主催の「夢コンサート」から?引退?したことを明かした。黒沢は「夢コンサートありがとう！そしてさよなら！」と題し、「先月で夢公演を引退しました」と報告。理由については「実は妻が難病にかかり、地方公演や遠方は行けなくなり、皆さんに迷惑をかけられなくなりました…それが理由です」と明かした。さらに「妻はどんどん進行して行く病の中、僕し