◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（１日・マツダスタジアム）広島―中日のスタメンが発表された。ドラフト３位・勝田成内野手（近大）がスタメンで「２番・二塁」。右腕・柳に対し、両打ちのドラフト１位・平川連外野手（仙台大）を含めて８人が左打者となった。先発は２年目の岡本駿投手が務める。４度目の先発で先発転向後初勝利を目指す。以下は広島のスタメン１（左）秋山２（二）勝田３（遊）小園４（一）坂倉５（右）野間