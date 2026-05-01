猫の『視力低下』を招いてしまう原因4つ 1．加齢 猫も人間と同じように、年齢を重ねることで目の機能が徐々に衰えていきます。 特にシニア期に入ると、水晶体が白く濁る「白内障」などが起こりやすくなり、視界がぼやけたり、物が見えにくくなったりする場合も。 また、加齢による視神経や網膜の機能低下も視力低下の原因となります。 2．全身疾患 猫の視力低下は、目そのものの問題だけでなく全身の病