1日午前11時ごろ、福岡県小竹町の交差点で、県警の覆面パトカーから「緊急走行中に事故を起こした」と110番があった。県警によると、パトカーが赤信号の交差点に進入した際、青信号側の乗用車と衝突。パトカーがサイレンを鳴らしていたかどうかは調査中としている。乗用車に乗っていた女性（27）と生後5カ月の男児は軽傷だった。パトカーは現場に向かう途中で、乗っていた機動捜査隊所属の男性警部補2人にけがはなかった。