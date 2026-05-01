先住猫の部屋を訪れた保護子猫。優しい光景が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万1000回を超え「みんな仲良くしたいみたいですね」「ホントにみんな優しいですね」「みんな優しくて良い子！大好き」といったコメントが集まっています。 【動画：保護されて25日目の子猫→『先住猫たちがいる部屋』に連れて行くと…優しい光景】 先住猫の住む隣の部屋へ YouTubeアカウント「ねこぱんちParaguay」に投稿されたの