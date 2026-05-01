先住猫の部屋を訪れた保護子猫。優しい光景が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万1000回を超え「みんな仲良くしたいみたいですね」「ホントにみんな優しいですね」「みんな優しくて良い子！大好き」といったコメントが集まっています。

【動画：保護されて25日目の子猫→『先住猫たちがいる部屋』に連れて行くと…優しい光景】

先住猫の住む隣の部屋へ

YouTubeアカウント「ねこぱんちParaguay」に投稿されたのは、保護されて25日目を迎えた子猫の記録です。ごはんを食べてまったりと投稿者さんと遊んでいた保護子猫の「ネネ」ちゃんですが、どうやら隣の部屋で暮らす先住猫たちの存在が気になり始めたようです。そこで投稿者さんは、思い切ってネネちゃんを隣の部屋へ連れて行ってあげることにしたといいます。

興味の先は先住猫のごはん！？

隣の部屋に入ると、さっそく先住猫たちに囲まれてしまったというネネちゃん。しかし、そんな状況でネネちゃんが一番に興味を示したのは、なんと先住猫たちの「ごはん」でした。ついさっき自分も食べたばかりのはずですが、先住猫のリオくんと一緒に、夢中でムシャムシャと食べていたそうです。

少しずつ歩み寄るネネちゃんと先住猫たち

食後、再び先住猫たちに取り囲まれたネネちゃん。なかでもゴエモンくんはネネちゃんを可愛がりたくて近づいてくれたそうです。しかし、まだ甘え方に慣れていないネネちゃんは、思わず反抗してしまったといいます。そんなネネちゃんの反応を見ながら、優しく接する先住猫たちの姿が印象的です。

今度はサンゴくんが遊びに誘ってくれたそうですが、ネネちゃんは隅っこで小さくなってしまい、なかなか積極的にはなれなかったようです。ただ、以前のように逃げ出すことはなく、近づかれることには慣れてきた様子だったといいます。無理に距離を詰めず優しく見守る先住猫たちの姿に、投稿者さんも「温かい愛」を感じたそうです。

動画には「みんな優しい子でビックリした。新入りにこんなに優しい子たち、見たことないわ」「先住猫お兄ちゃん軍団、本当にみんなやさしいね」「接し方が違って性格が出ていて面白いな」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこぱんちParaguay」では、南米パラグアイで暮らす投稿者さんご家族とたくさんの猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこぱんちParaguay」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。