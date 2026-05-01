デビュー13年！ 常に進化を続ける「IS」がまた新たな世界をみせてくれたレクサスは2026年1月8日、スポーツセダン「IS」の一部改良（マイナーチェンジ）モデルを発売しました。約5年ぶりとなる今回の大幅刷新では、走行性能・内外装の質感・安全装備のすべてにわたって進化が図られており、プレミアムスポーツセダンとしての完成度をさらに高めた仕上がりとなっています。【画像】超カッコいい！ これが大幅刷新したレクサスの