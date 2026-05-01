デビュー13年！ 常に進化を続ける「IS」がまた新たな世界をみせてくれた

レクサスは2026年1月8日、スポーツセダン「IS」の一部改良（マイナーチェンジ）モデルを発売しました。

約5年ぶりとなる今回の大幅刷新では、走行性能・内外装の質感・安全装備のすべてにわたって進化が図られており、プレミアムスポーツセダンとしての完成度をさらに高めた仕上がりとなっています。

【画像】超カッコいい！ これが大幅刷新したレクサスの“FR”スポーツセダン「新型IS」です！ 画像で見る（30枚以上）

ISの歴史は、1999年にまでさかのぼります。

初代は、日本ではトヨタ「アルテッツァ」としてデビューしたコンパクトFRセダンで、優れた運動性能と日常の実用性を高いレベルで両立するモデルとして、世界中で支持を集めてきました。

現行型は、2013年登場の3代目で、2016年と2020年にそれぞれ大規模なマイナーチェンジを実施するなど、常に進化を続けてきました。

FR車専用の「ニューNプラットフォーム」を基盤に、ボディ剛性やサスペンションを徹底的に見直しながら、レクサスが掲げる「Lexus Driving Signature」を体現する走りを実現しています。

今回の改良でレクサスが重視したのは、ステアリングフィール・サスペンション制御・質感という三つの軸です。

基本コンセプトを守りながら細部を磨き込んだ結果、通勤などの日常使いからワインディングロードでのスポーツ走行まで、ドライバーとクルマの一体感をこれまで以上に感じられる完成度に到達しています。

ボディサイズは全長4720mm×全幅1840mm×全高1435mm、ホイールベースは2800mmです。全長は従来型から10mm伸びていますが、ISらしいシャープなプロポーションはしっかりと受け継がれています。

外観はフロントを中心にリフレッシュされました。

新デザインの「スピンドルグリル」が立体感と存在感を増し、より精悍でダイナミックな表情を与えています。スポーツグレード「F SPORT」には新設計のリアスポイラーが追加され、高速走行時の空力性能向上とスポーティな見た目を両立しました。

ホイールは18インチまたは19インチのアルミホイールが選べ、ボディカラーは新色ニュートリノグレーを加えた全8色が用意されています。

室内も大きく進化しています。

全グレードに12.3インチのタッチパネル式センターディスプレイを標準装備し、メーターも同サイズのフル液晶タイプを採用。必要な情報を直感的に把握できる、ドライバー中心のコックピットが実現しました。

特に注目したいのが、新開発の竹素材「Forged bamboo」の採用です。

センターコンソールやスタートスイッチ周辺に使用されたこの素材は、市販車としては初の試みとなります。竹繊維ならではの独特な陰影が力強さと躍動感を生み出しており、サステナブルな素材活用という新しい価値観を提示するものです。

さらに新インテリアカラー「PROMINENCE」は、太陽の紅炎をモチーフにした深みのある色合いで、スポーティかつ情熱的な空間を演出しています。

走りの質感向上も今回の改良における大きなトピックです。

電動パワーステアリングをラック平行式に変更し、可変ギアレシオを採用したことで、切り始めから滑らかで自然なフィーリングが得られます。サスペンションには最新のリニアソレノイド式AVS（アダプティブ・バリアブル・サスペンション・システム）を搭載し、快適性とスポーツ性能を高次元でバランスさせました。

これまでISにはさまざまなパワートレインが搭載されてきましたが、各ガソリンエンジン車はすでに生産を終えており、最新モデルは2.5リッター直列4気筒ハイブリッドシステムを継続採用しました。

FRならではの優れた重量バランスとモーターアシストによる滑らかな加速、そして優れた燃費性能を両立しており、あらゆるシーンで頼もしい走りを発揮します。

安全面では「Lexus Safety System＋」が進化し、交差点での危険察知機能やフロントクロストラフィックアラートなど、対応シーンが広がりました。

高速道路での手放し運転支援を可能にする「アドバンストドライブ」も選択でき、長距離ドライブ時の疲労軽減に貢献します。OTA（無線通信）によるソフトウェア更新にも対応しており、購入後も常に最新の状態を維持できます。

グレードは標準仕様のほか、「version L」「F SPORT」「F SPORT Mode Black」を加えた4タイプが設定されており、価格（消費税込み）は580万円から675万円です。

磨き込まれた走りと上質な内装、充実した安全装備を考えれば、プレミアムスポーツセダンとして十分な説得力を持つ価格帯といえるでしょう。

細部まで丁寧に仕上げられた今回の改良モデルは、IS史上もっとも完熟した一台と呼んでも過言ではありません。