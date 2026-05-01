明日2日未明の午前2時23分に満月を迎えます。5月の満月は多くの花が咲く頃であることから「フラワームーン」と呼ばれます。今夜は西日本では天気が回復し、満月を見ることができるでしょう。関東でも遅い時間ほど観察のチャンスがありそうです。5月の満月は「フラワームーン」明日2日未明の午前2時23分に満月を迎えます。満月には英語圏で様々な呼び名があります。2月は「スノームーン」、6月は「ストロベリームーン」などと月ごと