明日2日未明の午前2時23分に満月を迎えます。5月の満月は多くの花が咲く頃であることから「フラワームーン」と呼ばれます。今夜は西日本では天気が回復し、満月を見ることができるでしょう。関東でも遅い時間ほど観察のチャンスがありそうです。

5月の満月は「フラワームーン」

明日2日未明の午前2時23分に満月を迎えます。



満月には英語圏で様々な呼び名があります。2月は「スノームーン」、6月は「ストロベリームーン」などと月ごとに呼び方が変わります。5月の満月は、多くの花が咲く頃であることから「フラワームーン」と呼ばれます。このような呼び名を思い出しながら、月を眺めてみるのも楽しいかもしれません。





【参考サイト】The Old Farmer's AlmanacAstroArts完全な満月を見るためには、夜更かしすることになりますが、今日1日の月の出は東京で午後6時13分となり、前夜からほぼ満月を楽しめそうです。なお、今月は31日も満月となります。1ヶ月に2回満月があるとき、2回目の満月をブルームーンと呼びます。

満月を見られる所は

今日1日夜は、北日本では低気圧や前線の影響で広く雨で、風も強まって荒れた天気でしょう。



一方、西日本は天気が回復し、九州や中国・四国では広い範囲で満月を楽しむことができそうです。

近畿や東海も日付が変わるころからは、晴れて満月を観察するチャンスがありそうです。

関東も南部を中心に「フラワームーン」を楽しむことができるでしょう。ただ、夜の早い時間は、にわか雨や雷雨に注意してください。