テレビ大分 29日からゴールデンウィークが始まりましたが、続いては気になるガソリン価格についてです。 大分県内の最新のガソリン価格が30日、発表されレギュラーガソリンは2週ぶりに値下がりしました。 石油情報センターによりますと、4月27日時点の県内のレギュラーガソリンの平均販売価格は172.2円でした。 前の週より0.3円安く値下がりは2週ぶりです。 一方、全国平均は先週に比