「あおり運転に腹が立った」として、男が相手の車の運転手を出刃包丁で刺して殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されました。井上純一容疑者（44）は4月29日、野田市下三ケ尾の国道で、50代の男性の顔を出刃包丁で刺し、殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されました。井上容疑者は犯行の動機について「あおり運転をされたことに腹が立った」と話していて、犯行前に井上容疑者の車は前を走っていた男性の車とぶつかり、計3台が絡む玉