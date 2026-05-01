GW（ゴールデンウイーク）連休中は、外食や飲酒の機会が増えるため、食事の栄養バランスが崩れてしまいがちになります。その際、具体的にどのような栄養素が不足しがちになるのでしょうか。連休中に意識して取るべき栄養素や、連休最終日の夕食はどのように済ますのが望ましいかなどについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが連休中の栄養不足を招く“意外な食品”です！飲酒で