センタラ ホテルズ＆リゾーツは、「センタラライフなんばホテル大阪」を4月6日に開業した。客室は全300室で、2段ベッド付きファミリールームや車椅子対応の客室など多様なタイプを用意する。室内にはシモンズ製ベッド、無線LAN、フラットスクリーンテレビ、ワークデスクを備える。館内には天井が高いロビーや仕事やくつろぎに使える共用スペース、有料ラウンジ「SORA」などを設ける。食事は2階の朝食レストラン「DINING」で提供し