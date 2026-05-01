ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が、スポンサー契約を締結した日本相撲協会（東京都墨田区）とのコラボ新商品「二代目BABY BODY BURGER（ベビー・ボディー・バーガー）」を5月1日から期間限定で販売します。【スドーン！】チーズ8枚“横綱級”超大型バーガーをもっと見る！“勝利の証”ステッカーデザインもチェック！新商品は、直火焼き100％ビーフパティ5枚