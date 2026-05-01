今日5月1日(金)は、低気圧や前線に伴う雨雲が東日本から北日本へと次第に広がるでしょう。太平洋側を中心に雨脚が強まり、大雨となる所もありそうです。風も強まります。西日本では晴れ間もありますが、天気が変わりやすく、所々で雷雨となりそうです。東海から東北広い範囲で雨や風が強まる今日5月1日(金)は、低気圧が東日本から東北付近へと進むでしょう。東海と関東甲信は午前中ほど広く雨で、北陸や東北は午前よりも午後の方