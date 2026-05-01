今日5月1日(金)は、低気圧や前線に伴う雨雲が東日本から北日本へと次第に広がるでしょう。太平洋側を中心に雨脚が強まり、大雨となる所もありそうです。風も強まります。西日本では晴れ間もありますが、天気が変わりやすく、所々で雷雨となりそうです。

東海から東北 広い範囲で雨や風が強まる

今日5月1日(金)は、低気圧が東日本から東北付近へと進むでしょう。

東海と関東甲信は午前中ほど広く雨で、北陸や東北は午前よりも午後の方が雨の範囲が広がります。太平洋沿岸の地域を中心に雨脚が強まり、道路が冠水するほど激しく降る所もあるでしょう。警報級の大雨となる可能性もあります。風も強まるでしょう。激しい雨や強い風によって、交通が乱れる所もありそうです。夜になると、北海道も次第に雨となり、降り方が強まってくるでしょう。





九州から近畿にかけて、低気圧に伴う雨雲は離れますが、大気の不安定な状態が続きます。晴れ間が出ても、所々で雨雲や雷雲が湧いてくるでしょう。落雷や突風、急に降りだす強い雨に注意が必要です。沖縄は、おおむね晴れるでしょう。

最高気温 前日より高い 夜は朝より冷える所も

最高気温は昨日(4月30日)よりも高い所が多くなるでしょう。

西日本から東日本は、広く20℃以上の予想です。九州から近畿は、午前中の早い時間に最高気温が出る所が多く、午後はジワジワ気温が低下します。夜は、朝よりもヒンヤリしそうです。東海や北陸は昼前後に気温が上がりますが、こちらも、夜は朝よりも体感温度が下がりそうです。関東は昼よりも夕方以降の方が気温が高くなるでしょう。

北日本は日中に気温が上がります。太平洋側は、夜もあまり冷えないでしょう。日本海側では急に気温の下がる所もありますので、調節のしやすい服装が良さそうです。