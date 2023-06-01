「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）結果的に大勝で終わった一戦に、６番打者の活躍が欠かせなかった。阪神・小幡が右に左に安打を重ね、プロ初の４安打を記録。１打点、３得点と縦横無尽にグラウンドを駆けた。「積み重ねられるように頑張りたいです」。左翼席の大歓声を受けながら次戦に目を向けた。初回から積極的に仕掛けた。大山の適時二塁打で２点を先制し、１死二、三塁で巡った打席。ファウルで粘り２−２