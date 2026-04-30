「西武−日本ハム」（３０日、ベルーナドーム）日本ハムが２−２の延長十回、スクイズに失敗した。２−２の十回、先頭の田宮が二塁内野安打を放つと、一塁悪送球も重なって無死二塁の好機。１死三塁となり打者・五十幡の初球にスクイズを仕掛けたが、相手バッテリーが高く外して五十幡は空振り。三塁走者の田宮が三本間で挟殺された。