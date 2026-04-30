東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。さて、5月2日から5連休、いよいよゴールデンウイークが始まる方も多いと思います。気になる天気ですが、予報もかなり定まってきました。ということで、今回のお天気メモはこちらです。「ゴールデンウイークの天気九州・全国すべて見せます！」九州全県、そして全国各地の天気をすべてお見せします。ぜひ、予定を立てる際の参考にしていただけたら