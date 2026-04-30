東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。



さて、5月2日から5連休、いよいよゴールデンウイークが始まる方も多いと思います。気になる天気ですが、予報もかなり定まってきました。ということで、今回のお天気メモはこちらです。



「ゴールデンウイークの天気 九州・全国 すべて見せます！」



九州全県、そして全国各地の天気をすべてお見せします。ぜひ、予定を立てる際の参考にしていただけたらと思います。





まずは九州・沖縄から。2日は晴れて、各地とも夏日となる予想です。九州南部の宮崎や鹿児島は、場所によっては30℃に届く可能性もありそうです。3日は、九州全域で雨が降り、雨脚が強まる時間帯もありそうです。熊本から南では、4日の午前中まで雨がまたがるかも知れません。この雨については、またあす（1日）詳しくお伝えします。そして、この3日の雨がゴールデンウイーク最後の雨に。連休終盤は晴れて、汗ばむ陽気が戻ってきそうです。続いて全国の天気です。5連休初日の2日は、関東から西はよく晴れて夏日の予想で、東京は27℃と半袖が活躍する暑さとなりそうです。北日本と北陸は曇りや雨の日がしばらく続き、東日本・西日本も3日と4日は天気が崩れる見込みです。雨風が強まり荒れた天気となる可能性もあるので、最新の気象情報、そして交通情報もしっかりと確認しましょう。5日と6日は全国的に晴れて、夏日復活となるでしょう。ということで、5連休は後半ほどお出かけ日和になりそうです。ただ、晴れたら汗ばむ陽気になるので、水分補給など暑さ対策は油断せずに行いましょう。