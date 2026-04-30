３０日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、ラッパーでシンガー・ソングライター、音楽プロデューサーのちゃんみな（２７）が、春らしい桜の柄の着物姿で出演した。黒柳徹子とは２０２２年にファッションメディア「ＴｈｅＦａｓｈｉｏｎＰｏｓｔ」の撮影で共演し、意気投合していたちゃんみな。黒柳は「私すごく覚えてるのは、歯にいろんなことやってるでしょ？」と、ちゃんみなが歯にジュエリーを