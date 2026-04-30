クマによる人への被害のうち、県内の市街地で４月に発生したのは、この10年で初めてです。専門家は、去年の秋は木の実の実りが悪かったため、冬眠明けの今の季節は、市街地でも注意が必要だと呼びかけています。長岡記者のリポートです。立山カルデラ砂防博物館白石俊明さん「春の時期に平野や市街地にツキノワグマが出没した事例は県内で過去にも多々ありました。ただ、富山市の森地区という場所を考えますと、神通川であ