あらゆる役を印象的、かつ存在感をもって演じる俳優・染谷将太。子役時代から培った演技力は確かなもので、映画「ヒミズ」(2012年公開)では第68回ヴェネツィア国際映画祭で新人俳優賞に相当する賞を受賞し、日中合作の超大作「空海−KU-KAI−美しき王妃の謎」(2018年公開)では主演を務めるなど、世界に通用する実力を持つ。近年も次々に話題作に出演し、今年4月期は岡田将生と共演するドラマ「田鎖ブラザーズ」の放送がスタートし